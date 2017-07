JUBA MÕNE PÄEVA PÄRAST! Lepatriinu Baltimaade suurimast muusikafestivalist Positivusest: "Võin veel üllatada!"

Festivali on kolm tähtsaimait pealava: Lattlecomi pealava, Nordea pealava ning Pallaadiumi lava, kus on võimalik näha ka igal päeval mõnda kodumaist aristi.

Laulja ja laulukirjutaja Triinu Paomets, artistinimega Lepatriinu esineb laupäeval Pallaadiumi laval. Triinu fännab ise indie-rock-bändi Alt-J ja Taani rokkbändi Mew , kuid tihe suve esinemisgraafik festivali kaua nautida ei lase: "Majutusele meil pole vaja mõelda, kuna pärast esinemist sõidame Pärnu teisele õhtusele esinemisele, kuid üritame jõuda võimalikult vara ja lahkuda võimalikult hilja, et jõuaks ka teisi artiste nautida, ent ei julge lubada midagi", sõnas Triinu.

Positivusele starditakse üheskoos tiimiga laupäeva hommikul. Triinu nentis, et festivali korraldaja lubas ka ehtsat toitu, kuid kindlasti tee peale haaratakse snäkid. Kuid enne esinemist Triinu ilma veeta ei saa - vesi on lauljatari jaoks alati olnud kui käepikendus.

Lauljatar kavatseb riietuda vastavalt ilmastikule, kuid samas jääb Triinu saladuslikuks: "Laval peab sellegipoolest pilkupüüdev välja nägema. Õnneks on veel natuke aega, et tegeleda - võin veel üllatada."

Triinu kutsub kõiki fänne Positivusele koha peale kuulama, sest paljud muusikateosed pole veel üheski muusika keskkonnas üleval, kuid festivalil on neid võimalik kuulata. Uue plaadi materjali levitab erilise häälega lauljatar alles tasapisi ning ka vanast saiast on tehtud mitmeid uusversioone: "Vanemad lood on leidnud täiesti uue dimensiooni bändiga, mida on täielik nauding esitada." Ka helimehele on naine sõnad juba peale lugenud, et vältida ootamatuid prohmakaid.

Oma fännidele ja publikule annab Triinu Positivus festivali jaoks nõuande kogu muusikast viimast võtta. Esinemisel kavatseb Triinu mängu panna kõik, nii emotsioonid, kui oskused, et fännidele anda kõikvõimas ja alatiseks meeldejääv kontsert.

Kuula Lepatriinu singlit Sensitive siit: