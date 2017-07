Kas Ott Lepland on lõpuks naise leidnud?!

Lauljal austajatest kindlasti puudust ei tule - noored neiud on mehe ümber kui kärbsed! Leplandi on nähtud erinevate sõbrannade seltsis mitmetel üritustel, aga siiani pole muusik kedagi enda pruudiks nimetanud.

Elu24 toimetusele laekus aga vihje tähelepanelikult kodanikult: nimelt oli laulja pealtnägijatele silma jäänud Tallinna Lennujaamas, kus oli ennastunustavalt emmanud brünetti tundmatut kaunitari.

Võtsime Otiga ühendust, et uurida, kas tegu on Oti uue kaaslasega. Ott jäi teema osas napisõnaliseks ning ei soovinud hetkel seda kommenteerida.

Ott Lepland on eelnevalt antud intervjuudes öelnud, et tema ema ja vanaema kasvatasid teda ning just need kaks naist on tema elus kõige olulisemal kohal. Seega, Oti südant ei ole sugugi lihtne võita.