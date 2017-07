Video: Kanadas sai pruudi isa kõne ajal välgutabamuse

J.P. Nadeau tütar oli mõned tunnid varem ta kihlatuga paari pandud, kuid siis kiskus ilm halvaks ja tekkis äikesetorm, edastab The Guardian.

Pruudi isa otsustas äikesest hoolimata kõne pidada ja ta jõudis mikrofoni ees öelda vaid lause «Adam, sa oled väga õnnelik mees», kui järsku oli näha välgusähvatust.

Mees meenutas hiljem, et ta tütre nägu muutus poole sekundi jooksul, kuna ta nägi välku. Hiljem selgus, et välk lõi heliseadmesse ja liikus piki mikrofonijuhet Nadeau kätte.

«Vaatasin siis oma paremat kätt, sest just seda välk tabas, ma oleksin nagu hoidnud välku käes. Olen kindel, et välgust tekkinud elektrilöögi tõttu hüppasin õhku. Samas see tabamus ei tekitanud vigastusi ja ma jätkasin kõne,» meenutas kanadalane.

Pulmafotograaf jäädvustas pruudi isa tabanud välgu.

Kuid mehe kõne segati veelkord, kuna heli eest vastutavad inimesed nõudsid mikrofoni tagasi, arvates et see enam ei tööta.

«Viisin siis mikrofoni neile ja kõik pulmakülalised vist ootasid, et ma ümber kukun ja suren, kuid nii ei juhtunud,» lisas Nadeau.

Mehe teatel kontrollis ta klaverimängu abil, kas ta käsi sai välgutabamuse tõttu kannatada, kuid ta sai klaverit mängides käsi normaalselt kasutada.

Lisaks piksele saabus paduvihm, mille tõttu külalised pidid end suurde telki mahutama, et mitte märjaks saada.

«Pidutsesin koos teistega ja mul ei olnud mingeid probleeme. Tundsin end mõnusalt,» nentis pruudi isa.

Selle nädala alguses külastas ta igaks juhuks arsti ja rääkis talle välgutabamusloo ära. Tervisekontroll näitas, et välguga pihta saamine ei tekitanud mitte ühtegi terviseprobleemi.

Arst leidis mehe pöidlalt vaid punase laigu, mis tekkis välgutabamusest.

Nadeau teatel on tal tunne nagu oleks välk vanad asjad ta kehast minema pühkinud, sest haiget teinud põlv tundub parem.