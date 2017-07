Briti kohus andis arstidele õiguse lülitada välja 11 kuuse raske ajukasvajaga sündinud Charlie hingamisaparaat. Algselt pidid arstid seda tegema eelmisel nädalal, kuid pisipoisi vanemad võitlesid, et viia laps USAsse, kus arstid on andnud kümne protsendilise tõenäosuse lapse elule uus võimalus saada. Charlie ravimise toetuseks on sotsiaalmeedias kogutud üle miljoni naela. Vaata lugu videoloost!