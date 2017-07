Armastusejumal Margus Vaher suhetest: on täiesti OK, kui naisel läheb täiskuu ajal «pisut lappama»!

«Kuidas armastada naist»

Usun, me kõik soovime, et meie suhe teiste inimestega ja loomulikult enda armastatuga oleks harmooniline ning ebavajalike pingeteta. Samas kõik suhted on meie elus selleks, et areneksime, õpiksime läbi partneri peegelduse tundma iseennast, oma tugevusi, kitsaskohti ja avastama omaenda hinge sügavusi. Räägime naistest. Olen kindel, et julgelt 50 protsenti suhteprobleemidest kaoks, kui mehed mõistaksid ja teadvustaksid endale, et naine on nagu loodusjõud, müstika, poeesia, saladus. Teadvustada, et kui naine on põhjendamatult emotsionaalne, melanhoolne, läheb veidi lappama kui väljas on täiskuu või mõni muu periood kuust, siis see on täiesti OK. Tihtipeale ei vaja naine sel hetkel, kui lained pea kohal kokku löövad, mitte midagi muud, kui et mees kuulaks ta lihtsalt ära, väljendaks seda, et mõistab, mida naine tunneb. Kallistaks naist tugevasti, teeks pai ja ütleks, et mul on hea meel, et seda minuga jagasid ja et kõik saab korda! Ja nagu imeväel, on Väike My Sinu käte vahel muutunud maagiliseks haldjaks. Määdzik! Olen alati imestanud, kuidas mees suhte alguses on naisega väga hoolitsev, viib teda kinno/teatrisse/kontserdile, aga kui mõni aeg läheb mööda, siis oleks ta justkui lahtise käega vastu pead saanud ja kõik coolid asjad ära unustanud. Aga naine vajab seda, et keegi kohtleks teda nagu printsessi. Kasvõi natukene! Siis on välistatud, et suhe muutub rutiinseks või naisel jääb tähelepanust puudu.

Teadupärast on mehed suured problem solverid, eks! Mees, mis oleks kui Sa võtaksid suhet, kui ühte ägedat pikaajalist projekti, mille edukus ja lõplik õnnestumine sõltub Sinu osavusest. Juhatuse koosolek on mõnes firmas täitsa iganädalane, eks? Ja Sa tahad öelda, et Sa ei suuda iga nädal enda naise jaoks välja mõelda kasvõi ühte väikest armast žesti, mis paneks Su naise tundma maailma hoitumana ja õnnelikumana. Küsige naiste endi käest, see ei pea olema midagi üüratut - ühel nädalal viid naisele üllatuseks tema lemmik trühvleid, teisel ulatad koos lillede ja shokolaadikarbiga koos piletid teatrisse või kontserdile, kolmandal korral lased enda naisele teha cooli T-särgi kirjaga «Underneath your clothes there's an endless story..» jne. Tundub raske ja mittetehtav w? Ei tundu ju! Kui Sult tööl koosolekul küsitakse, kas jõudsid viimased joonised üle vaadata, siis Sa ju ei vasta eitavalt ja ei hakka kolm nädalat järjest erinevaid vabandusi välja mõtlema, sest siis Sa saaksid lihtsalt kinga. Ja how hard can it be (kui raske see saab olla. toim.) iga nädal kasvõi üks väike, argirutiinist erinev asi/üllatus/event enda naisele teha? Et see võrratu olevus Su kõrval, kelle oled endale naiseks valinud, tunneks end kätel kantuna ja et tal on maailma kõige parem mees! Küsige enda naise käest ise, selleks ei ole vaja palju, et teda erilisena tundma panna! Kui sellega hakkama saad, siis ei tule kunagi ükski naabrimees ega Manuel Pabliito Venuse ladies nightil Su naise juurde ja ei võta teda komplimentidega jalust nõrgaks. Siis Su naine saadab Sulle sealt peolt sõnumi tekstiga «Aga kus muidu oled äää - Im not wearing any underwear.»

Sellest, mis naisele võiks voodis meeldida, pole mõtet meestele rääkida. Sest teadupärast on iga mees magamistoas enda arvates noor jumal ja selle lõigu jätab ta niikuinii vahele. Aga kui üldse midagi mainida, siis lükka google otsingusse sõnapaar «yoni massaaž» ja kui piisavalt äge oled, käid äkki isegi koolitusel ära. Võib juhtuda, et pärast seda kohtab seda noort jumalat voodis lõpuks ka Su naine.»



Armastusejumal on rääkinud!