Isamaalisemad kui meie? Hiina veebipood müüb Eesti lipuvärvide ja vapiga tenniseid!

Hiina suurim veebipood pakub patriootidele eriti paslike jalavarje, millel peal nii Eesti vapp kui trikoloor. Paraku on lipp natuke sassi läinud, mistõttu on horisontaaltriipude asemel vertikaalsed. Siiski on papud imeuhked ja taasiseseisvumispäeval oleks neid eriti asjakohane kanda! Küll aga tekib küsimus, miks ei müü ega tooda neid mõni kodumaine tegija, vaid sääraseid vapustavaid jalavarje tuleb nõutada kaugelt Hiinast!