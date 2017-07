VIDEO: Vaata, kuidas kosuvad Viimsis toimunud lindude tapatalgust need kaksikud!

Kahjuks ei jäänud aga elama Heki teelt päästetud neli väikest kärbsenäpipoega, kes olid ilmselt vanemate hooleta jäädes liiga väikesed, jahtunud ja kaua toitmata.

Loomakaitse liit palub abi rästaste ja teiste sõprade abistamiseks, kuna sel suvel on hädalisi veel palju teisigi - leitud on palju vigastatud siile, oravaid, linde, jäneseid ja muid loomi, kel kõigil on vaja abi, ravi ja kosutust.

Eestimaa Loomakaitse Liit

EE742200221052074915 (Swedbank)

EE441010220252652225 (SEB)