Mis asi on armastus? Hedgiv Hansoni 3 mõtet!

Hanson räägib kolumnis, et ajaga armastuse arusaam muutub: "Saame täiskasvanuks, näeme, et armastus ei ole mitte ainult õhkamine, see on pigem eluviis, tänulikkus, leppimine. Nagu ei kesta igavesti suvi, ei saa kesta ka armumine."

Lauljanna lisab, et talle meeldib just suvel endasse vaadata. "Just teadlikkusega on võimalik kasvatada endas tõelist armastust, nii enese kui kõige elava vastu," sõnab Hedvig ja lisab: "Veetlev suvi toob endaga kaasa õrnemaid unistusi ja toetab naiselikkust, nautigem iga hetke, joogem iga sõõmu sellest magusast nektarist."