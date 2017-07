Imekaunid fotod! Ardo Kaljuvee piltilus kallim veedab aega paradiisisaarel!

Where else do you spend your Valentine's Day than in a red pool❤️ : @paradisetravelgram #valentinesday #lifegoals #lifestyle #luxurylife #luxurylifestyle #luxuryvilla #luxurypoolvilla #thailand #krabi #aonang #redpool #swimsuit #hairgoals #longblondehair #lovemylife #neledvorjaninov #estravel #estravelgram #motivation #valentinesday2017 #happyvalentinesday #love #amazingpool #youthgoals #thetropicsocial

A post shared by ✨Nele Dvorjaninov✨ (@neledvorjaninov) on Feb 14, 2017 at 12:48am PST