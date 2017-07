Inspireeriv joogatreener soovitab: 5 põhjust, miks peaksid tihemini alasti olema!

Toome teieni 5 head põhjust, miks peaksid tihemini alasti olema:

1. Alasti oled sa täielikult sina ise. Sõna alasti (inglise keeles naked) tuleb vanainglise sõnast «nacod», mis tähendab paljast, katmata (inglise keeles bare). Sõna «bare» etümüloogia viib tagasi tähenduseni «endas täielik». See iseloomustab alasti olemise jõudu – see paneb sind nägema, et sa oled täiuslik, et sa oled sina ise ning sul on eneses võim teha kõike ja olla see, kes sa tahad.

2. Alasti olemine heidab kõrvale maailmale peale surutud iluideaali. Kõik inimesed on erinevad ning on selge, et keegi ei näe päriselt välja nagu fototöötlusega üles vuntsitud modellid klantsajakirjade kaantel.

3. Alasti võttes annad endale vabaduse. Kuigi me kipume kulutama riietele suuri summasid, toimuvad meie elu parimad hetked ilma nendeta.

4. Alasti magamine hoiab sind kauem nooremana. Magamise ajal toimub inimeste kehas loomulik jahtumine, kuid liiga soe tuba võib seda takistada.

5. Alasti olek on kindlasti ka lõbus. Mida rohkem te oma kehaga sõbraks saate, seda lähemale jõuate iseenda aktsepteerimiseni sellisena, kes olete.

Refereeritud MindBodyGreen & Huffington Postist.