«Kiired ja vihased 7» pala kukutas «Gangnam Style'i» Youtube’is troonilt

Nimetatud video saavutas Youtube’is maksimaalse vaatamiste arvu, mis oli 2 147 483 647 ja sundis Youtube’i koodi muutma, et vaatamiste arv veelgi suureneks, edastab BBC.

Lõuna-Korea laulja Psy / JUNG YEON-JE/AFP/Scanpix

Lõuna-Korea laulja Psy kandmas ette oma hitti «Gangnam Style» AFP PHOTO --- MALAYSIA OUT / AFP/AFP

Kuid nüüd tõukas «Gangnam Style’i» troonilt uus muusikavideo, mis on Wiz Khalifa ja Charlie Puthi «See You Again».

Kui Psy pala nüüdne vaatajate arv on 2 894 426 475, siis uut südamesse minevat ballaadi on vaadatud 2 895 3737 709 korda.

Youtube’i kasutajate sõnul näitab «See You Again» vaatamiste number aastatesse arvutatuna, et seda on «vaadatud» 21 759 aastat. Kui inimene tahab kõik vaatamiskorrad järjest vaadata, siis peaks ta alustama viimase jääaja tipphetkel.

Nüüd populaarne pala pärineb menufilmist «Fast and the Furious 7» (Kiired ja vihased 7). See pala on pühendatud õnnetult hukkunud näitlejale Paul Walkerile, kes kaotas elu enne, kui film valmis sai.

Paul Walker / Stringer/Reuters/Scanpix

Vin Diesel ja Paul Walker (paremal) / PLANET PHOTOS/PLANET PHOTOS/Scanpix

Pildil Paul Walker (vasakul) ja Vin Diesel / Jaimie Trueblood/AP/Scanpix

Nüüdseks on «See You Again» saanud Ühendkuningriigis ja USAs üheks populaarsemaks matuselauluks.

«See You Again» sai 2015. aastal nii Grammy kui Oscari filmimuusika auhinna nominatsiooni.

Muusikavideol on stseen filmist «Kiired ja vihased 7», milles kaks peategelast Dominic Toretto (Vin Diesel) ja Brian O’ Conner (Cody Walker, kes asus oma hukkunud venna Pauli asemele), sõidavad teel kõrvuti, kuid siis teed hargnbevad ja nad sõidavad kumbki erinevas suunas, taamal on näha päikeseloojangut.

Cody Walker / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Esimese kuue kuuga sai «See You Again» pala üks miljard vaatamist, möödunud aasta septembris ületas kahe miljardi vaatamise piiri. Kriitikute arvates ei ole see nii kaua juhtpositsioonil kui oli «Gangnam Style», sest mitmed teised palad on tal tihedalt kannul.

12. septembril 1973 Californias Glendale’is sündinud Paul William Walker IV hukkus 30. novembril 2013 Californias Santa Claritas autoõnnetuses, mis ei olnud seotud filmi «Fast and Furious 7» (Kiired ja vihased 7) võtetega.

Paul Walkeri tuntumi rolli oli Brian O’Conner «Kiired ja vihased» filmides.