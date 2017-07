Top 6: Eesti rikkamate meeste kaunid ja edukad naised!

Kriss Soonik-Käärmann / Jaanus Lensment

1. Kristo Käärmann - idufirma Transferwise´i asutajaliige troonib Eesti rikaste edetabelit. Tema kaunis abikaasa Kriss Soonik-Käärmann on aga edukas omanimelise pesukollektsiooni Kriss Soonik Loungerie looja.



Anastasija Udalova / facebook

2. Oleg Ossinovski - Vene päritolu Eesti transiidiärimees on aastaid juba Eesti rikaste top esikolmikus. Värvika eraeluga Oleg lahutas pikaaegse abielu Irina Ossinovskajaga. Paar jõudis oma lahutusteemadega kohtumajja. Uueks väljavalituks on suurärimehel 26-aastane lätlanna Anastasija Udalova, kelle ema Svetlana Udalova on ehitusfrma Asko AS omanik.



Armin Karu ja Kaia Karu / ERLEND ŠTAUB/PM/SCANPIX BALTICS

3. Armin Karu - Baltimaade suurim kasiinoärimees Armin Karu jagab enda elu Eestis ja Hispaanias. Tema kauaaegne abikaasa ja kolme lapse ema Kaia Karu on truult kõik need aastad mehe kõrval olnud. Naine on juriidiliselt seotud Olympic Entertainment Casino juhatusega.



Meelis Tomson / Õhtuleht / Äripäev / AFP / Scanpix

4. Toomas Tool - Kinnisvaraettevõtte Arco Vara suuraktsionär on parajalt skandaalne olnud enda äritegevustes. Mees on osa ärilist vastutust usaldanud endisele Kanal 2 ilmatüdrukule ja abikaasale Mari Toolile. Paar kasvatab kaksikuid tütreid.



Urmas Sõõrumaa ja Kätlin Maran. / Erlend Štaub

5. Urmas Sõõrumaa - Eesti Olümpiakomitee president ja US Investi omanik naudib kooselurõõme koos kauni ärinaise ja skandaalse Meelis Lao endise pruudi Kätlin Maraniga. Kätlin peab Tallinna vanalinnas asuvat butiiki Don&Donna.

Merit Berzin / ELMO RIIG/SAKALA

6. Aivar Berzin - Viljandist pärit kinnisvara suurärimees kasvatab ärinaise Meritiga kolme last. Mõlemad on aktiivsed äriinimesed. Merit Berzin on teada kui Eesti ühe parima restorani Fellini perenaine.