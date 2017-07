Lauri Pedaja: tuleb kurbusega tunnistada, et ma ei ole veel avariist piisavalt taastunud

LAURI JA JUUKSURITÖÖ. Helloo kõigile. Paljud armsad inimesed on mulle viimasel ajal kirjutanud ja küsinud juuksuriaegu. Käisin môned päevad tagasi salongis proovitööd tegemas ja tuleb kurbusega tunnistada, et ma ei ole veel avariist piisavalt taastunud ja ei saa veel tööd teha. Ilmselt üks kuu aega làheb ikka veel. Päikest Lauri

A post shared by Lauri Pedaja (@lauripedaja) on Jul 11, 2017 at 1:12am PDT