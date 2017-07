Video: fakte maailma erinevates paikades sündinud nelikute kohta

Neonatoloogide sõnul on šanss saada nelikud 1: 800 000 raseduse kohta, identsete nelikute saamisvõimalus on veelgi harvem - üks 11 - 15 miljoni raseduse kohta.

Identsete mitmikute puhul on juhtunud, et isegi nende vanemad ei suuda vahet teha ja selle tõttu kannavad lapsed riideid, millel on nende nimed.

Nelikud / ATAR/AFP/Scanpix

Nelikud / /Caters News Agency/Scanpix

Wikipedia on toonud ära sajandite jooksul registreeritud nelikute sünnid, millest esimene mainimine pärineb 1750. aastast, mil Iirimaal Corky maakonnas Kinsale’is sünnitas Smithi nimelise kaluri naine korraga neli last. Ei ole teada, kas kõik need lapsed jäid ellu.

1790. aastal sünnitas Dominikaanis, mis oli kuulus suhkruroo istandustest, plantaator Thomas Jemmitti aafriklannast orjatar neli tüdrukut, kes kõik ellu jäid. Arst arvas, et sündis vaid üks laps, kuid 18 tundi hiljem nägid ilmavalgust veel kolm last. Laste isa oli nimetatud plantaator.

Šveitsis sündisid 26. septembril 1880 niinimetatud Gehri nelikud, kellest kaks olid poisid, kes said nimeks Oskar ja Arthur ja kaks tüdrukud, nimega Bertha ja Rosa. Tegemist on esimeste nelikutega, kelle kohta on andmeid täiskasvanueast.

4. juunil 1915 sündisid USAs Oklahomas Hollises Keysi pere nelikud, olles esimesed samast soost nelikud, kes elasid kaua. Neli õde lõpetasid 1937. aastal Baylori ülikooli. Viimane nelikõdedest, Roberta Keys Torn suri 96-aastasena 2011. aasta augustis.

USA kuulsad Keysi nelikud / TopFoto.co.uk/TopFoto.co.uk/Scanpix

Uus-Meremaal Dunedinis 1935. aastal sündinud Johnsoni nelikud on esimesed Australaasias ellu jäänud nelikud.

Ühendkuningriigis St. Neotsis 28. novembril 1935 sündinud Milesi pere nelikud on praegu maailma vanimad elusolevad nelikud.

USAs Galvestonis 1. veebruaril 1939 sündinud Badgetti nelikud on USA ajaloos teised ellujäänud ja vanaks elanud nelikud. Neli tüdrukut, Geraldine, Joan, Jeanette ja Joyce olid 1940. – 1950. aastatel kohalikud kuulsused.

USAs Põhja-Carolinas Rockinghami maakonnas 23. mail 1946. aastal ilmavalgust näinud neli last, kelle perekonnanimi on Fultz, on selles riigis esimesed identsed afroameeriklastest nelikud.

Austraalias New South Walesis 17. augustil 1950 sündinud nelikud on esimesed Austraalias ellujäänud nelikud. Kaks poissi said nimeks Mark ja Philip ja kaks tüdrukut kannavad nime Alison ja Judith.

Uus-Meremaal 2. septembril 1967 sündinud Alexanderi pere nelikud on selles riigis sündinud esimesed identsed nelikud.

Steevesi pere nelikud, Carrie Dawn, Jennie Lee, Mary Beth ja Patty Ann, kes sündisid 17. detsembril 1982 Kanadas Albertas Calgarys on esimesed Kanada territooriumil sündinud identsed nelikud.

USA ühed kuulsamad nelikud on Dursti pere identsed õed Calli, Kendra, Megan ja Sarah, kes sündisid 10. veebruaril 1993 Minnesotas Robbinsdale’is ja said kuulsaks tõsieluseriaali «Four of a Kind» tegelastena.

21. septembril 1998 Californias Woodland Hilllis sündinud Brino nelikud osalesid telesarjas «7th Heaven», mängides kaksikuid Sam ja David Camdeni. Nelikutest üks oli tüdruk, Myrinda, kes kasvades muutus ja teda ei saanud enam kasutada. Kolm venda, Lorenzo, Nicholas ja Zachary aga mängisid selles seriaalis kuni 2007. aastani, mil see lõppes.

Brino pere nelikud mängisid teleseriaalis «7th Heaven» / Kuvatõmmis/Youtube

USAs Lõuna-Carolinas Lexingtonis 16. veebruaril 2000 sündinud Mathiase pere neli tütart, Grace, Emily, Mary Claire ja Anna kogusid kuulsust koduvideotega, mida näidati saates «Americas’s Funniest Home Videos» ja tõid oma perele 390 000-dollarilise auhinna.

Lisaks tehti neist neljast lapsest Discovery kanali dokumentaalsaate «Super Quads» paar osa.

Trinidadis ja Tobagos 7. novembril 2006 sündinud Aberdeeni/Edwardsi nelikud sündisid 27-aastasele Lystra Aberdeenile, kellel oli varasemast kümneaastane tütar ja kaheksa-aastane poiss, ning tema 33-aastasele vabaabielumehele Anderson Edwardsile. Tegemist on Trinidadi ja Tobago esimeste ametlikult registreeritud nelikutega.

20. veebruaril 2003 USAs sündinud nelikud said staarideks Jay Leno jutusaates «The Tonight Show», milles osales ka John Travolta. Laste nimed on Rhys, Trey, Chase ja Tiana.

Indias Tamil Nadus Chennais sündisid 2014. aastal nelikud Adhiti, Aakrithi, Akshathy ja Aapthi, kes osalesid filmis «Enna Satham Indha Neram».