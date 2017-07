Kendall ja Kylie kaevati kohtusse T-särkide pärast, mida müüdi vaid kaks tükki!

Internet on sellise teguviisi peale kihama löönud. Kommentaatorid olid vihased, kuna nende meelest on teotatud ansamblite Metallica ja Kissi au, kui nende logodele on lisatud Jenneri õdede näod. Lisaks tekitas inimestes küsimusi särkide krõbe 125-dollariline hinnasilt.

Vihale aeti ka varalahkunud räppari Notorious B.I.G.i ema, kes Instagramis sel teemal sõna võttis: «Ma ei saa aru, kes Kyliele ja Kendallile ütles, et nad nii võivad teha. Need tüdrukud olid nii lugupidamatud, et ei võtnud ühendust ei minu ega kellegi teisega, kes mu poja pärandiga seotud on. Ma ei mõista, mis tunne neil on, et saavad ära kasutada Tupaci ja mu poja surmasid, et särke müüa. See on lugupidamatuse, õõva ja ärakasutamise kõrgeim pilotaaž!»

Notorious B.I.G.i ema teade, kuidas Jenneri õed tema poja pärandit julmalt ära kasutavad./ Kuvatõmmis Instagramist

Seepeale võtsid sõna ka Jenneri õed, kes sotsiaalmeedia vahendusel vabandasid. «Need kujundused ei olnud läbimõeldud ja me siiralt vabandame kõigi ees, kes end sellest on tundnud solvatu või häirituna, eriti vabandame muusikute perekondade ees,» võib lugeda neidude ühisavaldusest, «me oleme nende muusika suured fännid ja meie kavatsus ei olnud kindlasti mitte neid legende austuseta kohelda. T-särgid korjati müügilt ja kõik pildid neist on (sotsiaal)meediast eemaldatud. Võtame seda kui õppetundi ning meil on tõepoolest kahju.»

Kendall Jenneri postitus Twitteris, kus vabandab kõige eest ja kõigi ees. Täpipealt sama pilt on lisatud ka õe Kylie kontole./ Kuvatõmmis Twitterist

Siiski ei saanud t-särkide saaga siinpuhul lõppu. Nimelt teatas nädal hiljem üks fotograaf, et kaebab õed kohtusse. Nimelt on fotograaf Michael Milleri sõnul rikutud tema autoriõigusi, nimelt kasutasid õed tema pilte Tupac Shakurist. Hagiavalduses on välja toodud, et Miller ei soovi tema tööde seostamist Jenneritega: «Miller pole otsinud võimalusi, et seostada enda loomingut Kylie, Kendalli või nendega seotud ettevõtetega. Siiski on õed ebaseaduslikult omandanud ja vääralt kasutanud vähemalt kahte originaalfotot Tupac Shakurist, trükkides maailmakuulsad fotod kangale ja lisades seejuures neile kaheldava väärtusega pildid ja teksti. Mitte kordagi ei teatanud Jennerid, et soovivad kasutada Milleri fotosid, veel vähem küsisid nad luba.»

Jenneri õed vastasid süüdistustele enda advokaatide vahendusel. Nimelt jõuti neid särke osta vaid kaks eksemplari enne, kui need müügilt korjati. Advokaatide sõnul ei rikkunud t-särgid ka ühtki Milleri õigust, hoolimata faktist, et fotosid kasutati luba küsimata: «Süüdistused on väärad ja hagiavaldusel pole mingisugust alust. Kellegi õiguseid ei ole rikutud.»

/ Kuvatõmmis veebipoest