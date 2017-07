Soovahetuse läbi teinud Kuressaare õpetaja imetab oma last rinnaga: järgmisel aastal tahaksin sünnitada

Saaremaal Kuressaare gümnaasiumis inglise keelt õpetanud ja klassi juhatanud ameeriklane John (Juan) Patrick Keefe II on viimasel nädalal eesti meedias laineid löönud enda soovahetusoperatsioonide ja palgamõrvari paljastamisega. Nüüd ta rääkis Õhtulehele, et ta imetab last rinnaga ning soovib järgmisel aastal rasedaks jääda.