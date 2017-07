Nägu võib paljastada, kas oled rikas või vaene

Katsed näitasid, et õige informatsioon saadakse siis, kui inimese näos ei peegeldu emotsioonid, edastab Yle.

Uurijad kinnitasid, et esmapilk inimesele paljastab palju ja määrab ära ka selle, kuidas temasse edaspidi suhtutakse.

«Esimene pilk näole mängib suurt rolli. Meie katsed näitasid, et tööandjad eelistavad palgata neid, kelle näost saab välja lugeda viiteid enesekindlusele ja raha armastamisele, mitte aga neid, kes peavad end vaeseks. Nägu annab palju väikesed signaale selle kohta, millisel sotsiaalsel astmel ühiskonnas ollakse,» selgitasid uuringu läbi viinud Nicholas Rule ja Thora Björnsdottir.

Björnsdottir lisas, et inimesed ei ole oma näosignaalidest kuigivõrd teadlikud ja selle tõttu võib tekkida ka valesti tõlgendamise olukordi.

«Esmamulje on tähtis, sest selle alusel arendatakse suhet edasi või lõpeb see kohe. Me elame võrgustikes ja mõjutame kogu aeg üksteist. Kui inimene jätab endast sobiva mulje, siis on ka oodata pakkumisi,» lisasid uurijad.

Björnsdottiri ja Rule sõnul on huvitav see, et inimesed suudavad kaaslase sotsiaalse positsiooni, jõukuse ja suhtumise rahasse teha kindlaks neutraalse ilme puhul, kuid kui inimene naerab või on kurb, siis tugevad emotsioonid varjavad selle.

«Me üritame teatud olukordades jääda neutraalseks, kuid millalgi tulevad ikka tunded esile. Need võivad üle näo käia kerge liigutusena, näiteks suunurga võbeluse või silmavaatena. Heaks näiteks on poliitikud, kes üritavad nende sees toimuvat «maski» taha panna. Tuleb olla tähelepanelik, millised need kerged näoliigutused on, sest nii paljastatakse, kes tegelikult ollakse,» selgitas Rule.

Toronto ülikooli katsetes näidati üliõpilastest tehtud neutraalseid näopilte ja tuli kindlaks teha, kas üliõpilane on rikkast või vaesest perest.

Teadlased lugesid rikkaks need üliõpilased, kelle pere aastane sissetulek oli üle 100 000 Kanada dollari (71 0000 eurot) ja vaeseks need, kelle pere sissetulek oli alla 60 000 Kanada dollari (42 000 eurot).

Katses osales üliõpilaste grupp, kellele anti kaaslaste fotosid vaadata ja neil tuli öelda, kes on jõukast ja kes vaesest perest. 53 protsendi ulatuses suutsid katsealused õigesti arvata.

Rule sõnul on 18 – 22-aastaste noorte elukogemus neid voolinud juba niipalju, et näost osatakse välja lugeda kaaslase sotsiaalmajanduslik staatus.

Uurijate sõnul ei mänginud fotodel olnevate noorte nahavärv ja sugu uuringu tulemuses rolli. Ei mõjutanud ka see, kui kaua aega sai fotot vaadata.

Björnsdottiri sõnul ei ole inimesed teadlikud, et nad langetavad võõraste ja kaaslaste suhtes alateadlikult otsuseid, mis põhinevad näol.

Rule lisas, et inimajus on närvirakke, mis tegelevad ainuüksi näo kindlaks tegemisega ning nägu on alati esimene, millele võõras tähelepanu pöörab.

«Nägu nähakse kõikjal. Pilvedes, röstsaial. Nägu on see ärritaja, millele kõige enam tähelepanu pöörame,» nentisid uurijad.

Nad tõid näite, et USA presidendi Donald Trumpi tütar Ivanka Trump on see, kelle nägu vaadates saab silmapilkselt aru, et tegemist on eduka ja jõuka noore naisega.

Ivanka Trump / Evan Vucci/AP/Scanpix

Kanada teadlaste sõnul tahavad nad järgmisena uurida, et kas see, mis kehtib noorte kohta, kehtib ka vanemaealiste kohta.

Vladimir Putin ja Donald Trump / Sergey Guneev/Sputnik/Scanpix

USA presidenti Donald Trumpi ja Venemaa presidenti Vladimir Putinit peetakse jõukateks, kelle varandus ulatub kümnetesse miljonitesse dollaritesse.