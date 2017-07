«Troonide mängu» staar Gemma Whelan oleks rollilekke tõttu peaaegu vallandatud

Selle seriaali näitlejanna Gemma Whelan, kes kehastab Yara Greyjoyd, oleks rollilekke tõttu äärepealt vallandatud, saades karmi õppetunni, edastab news.com.au.

«Kui ma «Troonide mängus» osa sain, siis ei ölenud mulle mitte keegi, et ma ei tohi läbi loetud stsenaariumi ja oma tegelase kohta avalikkuses suud paotada. Leidsin, et kui ma avaldan sotsiaalmeedias, mida ma teen, siis on ok. Seega kirjutasin: «Sel suvel mängin ma «Troonide mängus» Yara Greyjoyd, kuid fännid läksid hulluks. Uudis levis väga kiiresti,» selgitas staar.

Kaader seriaalist «Troonide mäng». Pildil Gemma Whelan Yara Greyjoy rollis / Kuvatõmmis/Youtube

Whelan lisas, et peaagu kohe pärast seda, kui uudis levima hakkas, sai ta ühelt produtsendilt kõne, et ta on rängalt reegleid rikkunud.

«Produtsent selgitas mulle, et tegemist on jämeda eksimusega, mis võib mulle rolli maksta. Õnneks nad minust ei loobunud,» meenutas näitlejanna.

Whelan on «Troonide mängus» Yara Greyjoyd kehastanud alates teisest hooajast.

«Toonide mäng» kuues hooaeg. PildilAlfie Allen ja Gemma Whelan / CAP/KFS/Image supplied by Capital Pictures/Scanpix

Kuid Whelan ei ole kuue hooaja jooksul ainus näitleja, kes «Troonide mängu» produtsentidele peavalu on valmistanud. Möödunud nädalal andis draakonite ema Daenerys Targaryeni kehastav näitlejanna Emilia Clarke väljaandele Rolling Stone vihjeid, mis tema tegelasest edasi saada võib.

Emilia Clarke Daenerys Targaryenina / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

«Tavaliselt ei ole ma Põhja-Iirimaal Belfastis, kuid möödunud hooajal olin seal kaua. Uuel hooajal on huvitavaid süžeekäike, lahtiste otsade kokkusõlmimisi. Kuulujutte kas kinnitatakse või need lükatakse ümber. Igatahes ootab minu tegelast ees midagi ebatavalist ja siis on kõik. Rohkem ma Daenerys Targaryen ei ole,» lausus Clarke.

Kohe hakati spekuleerima, kas Daenerys hukub juba seitsmenda hooaja alguses või on see hoopis mingi muu vihje.

«Troonide mängu» seitsmendat hooaega näeb Fox kanalil alates 17. juulist.