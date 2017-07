Costa Rica politsei arreteeris mehe, kes ävardas Ariana Grande kontserdil pommi õhkida

Maailmas ei ole unustatud, et 22. mail, mil Ariana Grande esines Ühendku ningriigis Manchesteris, leidis seal aset pommiplahvatus, milles enesetaputerrorist Salman Abedi end kontserdi lõppedes Manchester Arena fuajees õhku lasi, tappes 22 inimest, kaasa arvatud seitse last, edastab The Independent.

Manchesteri plahvatuse kahtlusalune Salman Abedi, kes end Manchester Arena väljapääsude juures õhku lasi / -/AFP/Scanpix

Costa Rica prokuröride teatel ähvardas 22-aastane Colombia päritolu mees sotsiaalmeedias, et tapab San José kontserdil Grande ja tema muusika fännid.

Costa Rica meedia teatel karmistati Grande möödunud pühapäevase, 9. juuli kontserdi turvameetmeid ja see möödus intsidentideta.

Costa Rica politseiuurija Walter Espinoza teatel olid Grande kontserdi kohta tehtud ähvardused araabiakeelsed ja isik, kes need tegi, kannab nime Caicedo Lopez.

Grande ei ole nüüdseid pommiplahvatusähvardusi ega kahtlusaluse isiku arreteerimist kommenteerinud.

23-aastane lauljanna jagas Instagramis pilte oma kontserdist, kinnitades et see läks korda ja talle meeldis Costa Rica publik.

Ariana Grande / Matt Sayles/AP/Scanpix

Möödunud nädalal meenutas Grande Manchesteri rünnaku kõige nooremat ohvrit, kaheksa-aastasena elu kaotanud Saffie Rose Roussost, kes oleks 4. juulil saanud üheksaseks.