Video: Donald Trump selgitas, miks Ivanka talle G20 kohtumisel kohta hoidis

Ivanka Trump sattus nii meedias kui sotsiaalmeedias kriitika alla, kuna istus oma isa kohale, olles ka nagu üks maailma liidritest.

Ivanka Trump istumas Hamburgis G20 kohtumisel oma isa Donald Trumpi kohal / LUDOVIC MARIN/AFP/Scanpix

Trump selgitas eile Twitteris, et ta tütre käitumine oli õige.

«Palusin Ivankal seni oma kohale istuda, kuni ma vestlen teiste riikide juhtidega. Täiesti normaalne. Angela M on samal seisukohal,» oli Trumpi tviit.

Ivanka Trump / POOL/REUTERS/Scanpix

Saksamaa kantsler Angela Merkel selgitas omakorda, et kuna Ivanka Trump kuulus USA presidendi kaaskonda, siis oli tal õigus istuda kohale, mis oli mõeldud Donald Trumpile.

Ivanka Trump / Evan Vucci/AP/Scanpix

Trump mainis veel ühes oma tviidis talle valmistel rivaaliks olnud demokraati Hillary Clintonit ja tema tütart Chelsea Clintonit.

Hillary Clinton / Brendan McDermid/Reuters/Scanpix

«Kui Chelsea Clintonil palutakse istuda oma ema kohale ajal, mil Hillary teeb meie riigile karuteeneid, siis libauudised nimetaksid Chelseat presidendiks,» oli Trumpi irooniline sõnum.

Chelsea Clinton vastas Trumpile Twitteris:«Tere, härra president. Minu ema ega isa ei ole kunagi midagi sellist teinud. Kas teie teete maailmale karuteeneid? Loodan, et mitte,» teatas Chelsea Clinton.

Ivanka Trump oma isa «kohasoojendajana» sai nii USA kui teiste riikide meedias palju vastukaja.

President Barack Obama nõunikuna töötanud Lawrence Sumner teatas väljaandes Washington Post, et kui riigijuhil on vaja kuhugi minna, siis asendab teda tavaliselt mõni minister või teine kõrge ametnik, mitte aga pereliige.

«See on kummaline, et riigijuhi täiskasvanud tütar asendab juhti. See on solvang teistele juhtidele, olles sõnum, et Trump ei austa teiste riikide juhte ja juhtivaid finantseksperte ega pea neid endaga võrdseks,» kirjutas Sumner.

Donald Trump ja Ivanka Trump / SAUL LOEB/AFP/Scanpix