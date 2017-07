Harry Potteri looja J.K. Rowling sai valmis järjekordse hitiga?

Kaks kümnendit tagasi kirjutas J.K. Rowling septoloogia Harry Potterist – orvuks jäänud võlurist, kellel on otsmikul välgunoolekujuline arm. Lugu võlus tuhandeid, nii lapsi kui täiskasvanuid üle terve maailma. Raamatusarja on tõlgitud 73 keelde ning selle kõik seitse teost on bestsellerid, näiteks on esimest raamatut «Harry Potter ja tarkade kivi» müüdud hinnanguliselt üle 107 miljoni korra. Hiljutises intervjuus CNNile teatas Rowling, et on kirjutanud uue muinasloo, ent ilmselt ta seda kunagi ei avalikusta!