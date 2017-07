Saksa turist lõikas endal kõri läbi

35-aastase eratreeneri Nico Papke sama vana massöörist tüdruksõber Picha Nampadung läks kaduma selle kuu esimesel päeval. Naise vaiba sisse rullitud torkehaavadega keha leiti sügavast džunglitihnikust Phuketi saarelt, kirjutab DailyMail.

Politsei arvas alguses, et tapatöö sooritanud Papke on riigist pagenud, ent kui politsei tema hotellituppa tormas, leidsid nad eest mehe, kes seepeale kippus noaga iseenda kaela kallale.

Haavatud mees viidi haiglasse, ta on stabiilses seisundis ja teadvusel, kuid ei tee politseiga koostööd. Politsei pressiesindaja teatel ei otsi nad teisi kahtlusaluseid ning usuvad motiiviks olevat armukadeduse. Nimelt kuulsid naabrid, kuidas paar enne naise kadumaminemist valjuhäälselt kakles, kuni ühtäkki jäi kõik vaikseks. Mitu inimest nägi meest pärast seda puhkusesaarel ringi jalutamas ning andsid sellest politseile teada.

Naise kadumisest teatas politseile tema õetütar Rujida Onkorat, kui Nampadung ei jõudnud massaažisalongi tööle. Onkorati süda murdus, kui ta sai teada, et tema kallis tädi leiti sügavast džunglist surnuna. «Miks nad ei lubanud Papke surra? Ta lõikas endale kaela, aga ikka ei surnud. Ilmselt ei taha ka põrgu teda endale. Isegi kui ta vangi läheb, ei heasta see tehtut,» nuttis Onkorat oma varalahkunud tädi taga, «oleme terve perega šokis. Me poleks kunagi osanud arvata, et Pichaga nii läheb. Ta oli nii ilus, armastusväärne ja üleüldse hea inimene. See pole tema suhtes aus!»

Politsei sõnul leiti naise laip riietatult. Ta oli saanud noahoobid ribidesse, kaela ja näkku. Vaibarullist leiti mängukaru ja naise keha. Usutavasti kuulub see Nampadungile, hetkel on laip lahkamisel.

Pärast loo meedias kajastamist on mehe Facebooki kontot tabanud sõimurahe.