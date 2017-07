Video: noor ameeriklane ärkas, kuna karu pures ta pead

Colorado looduskaitseameti pressiesindaja Jennifer Churchilli andmetel ärkas noormees varahommikul oma telgis selle peale, et kuulis kriiksuvat heli ja tundis siis tugevat valu. Dylan nägi siis ta pead hammustavat mustkaru, kes üritas teda Glacier View Ranchi telkimiskohast eemale vedada.

Dylani sõnul tekkis kummaline heli karu hammastest, mis kriipisid ta naha ja kolju vastu.

19-aastane Dylan, kes sai karu käest pureda / Kuvatõmmis/Youtube

«Karu üritas hammastega minu peaast haarata, et mind kaugemale lohistada. Osaliselt see õnnestus, sest karu vedas mu 3 -4 meetri kaugusele, kuid ma suutsin kaaslaste abil karu eemale peletada. Mulle tundus, et karu vedas mind kaua aega, tegelikult kestis see vaid sekundeid,» meenutas ohver.

Laagri korraldajate sõnul leidis juhtum aset eile kell 4.00 varahommikul kohaliku aja järgi. Karu liikus laagri selles osas, kus elavad instruktorid, kaasa arvatud Dylan, kes õpetab laagrilistele metsas ellujäämist.

Korraldajad lisasid, et laagris olevad lapsed ei sattunud ohtu ning vigastada saanud meeskonnaliige viidi lähima linna Boulderi haiglasse ravile. Arstide teatel on vigastada saanu seisund stabiilne.

Loomaekspertide sõnul ründavad mustkarud inimesi harva, kuid ärritatud karud võivad ootamatult rünnata. Juhtumi käivitanud karu viiakse looduskaitseametnike poolt laagripaigast kaugemale.

Colorado noorte metsaoskuste suvelaager jätkub tavapärase programmiga, kestes kuni 16. juulini.

Laagri korraldajad lisasid, et kuna nende laager asub Kaljumäestiku rahvuspargi lähedal, siis võib lisaks karule tekkida kokkupuuteid veel teiste loomadega nagu näiteks põdrad, metskassid ja jänesed.