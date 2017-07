15-aastane briti koolipoiss käivitas 50 000-naelase aastakäibega magusaimpeeriumi!

Põhja-Londonis koolis käiv poiss alustas enda snäkiäriga 7. klassis vaid viie naelase investeeringuga ning selle asukoht oli tema kooli poiste tualettruum! Nüüd müüb ta iga päev 230 naela eest maiusi ning tema palgal on 11 õpilast kolmes erinevas koolis, kirjutab The Sun.

Poiss oli keerulise lapsepõlvega ja hukka minemas, kuni osales koolis toimunud parandusgrupis, kuhu tuli rääkima ärimees. See kõne päästiski Nathani, kes mõistis, et ka tema tahab vaeva näha, tööd teha ja seeläbi rikkaks saada. Juba samal päeval ostiski poiss viie naela eest niksi-näksi ning hakkas neid koolis müütama – poe nimeks sai Walking Talking Shop. Peagi palkas poiss enda koolikaaslase snäkkide müümiseks appi ning aina suureneva nõudluse tõttu laienes tema äri raketikiirusel. Kolm aastat hiljem, 10. klassi lõpuks, on poisi palgal juba 11 puhvetimüüjat.

Poisi ärimudel on tänapäevale kohaselt mobiilne – nimelt tellivad koolikaaslased tunni ajal kaupa läbi Snapchati ning lähevad seejärel vahetunni ajal sellele järele, enamasti tellitakse Chewitsi nätsukommi, Kitkati šokolaadi, lutsukomme ja spordijooki.

Nathan unistab börsil ja kinnisvaraga äritsemisest, et olla jõukas: «Plaan on saada miljonäriks, see nõuab ainult ränka tööd!» Seejuures tunnistab poiss, et elab pillavalt ning kulutab suure osa teenitust. Siiski on ta seejuures kolme aastaga suutnud kõrvale panna 5000 naela.

Nathan pole teenitud rikkusest nina püsti ajanud ning niisamuti ei kohtle ka sõbrad teda kuidagi teistmoodi ega ürita teda ära kasutada, kuigi poiss kannab endaga pidevalt kaasas patakat 20-naelaseid. «Keegi ei vaata mind kuidagi teistmoodi. Mu sõbrad on mu sõbrad ning nad ei hinda mind mu edu järgi. See toetus, mida mu kontaktid mulle pakuvad, on meeletu!» rääkis poiss intervjuus. Teda on kutsutud isegi algkooliõpilastele andma loengut ettevõtlusest.

Kuigi suvisel koolivaheajal poisi äri pole avatud, ei ole ta enda arendamist unarusse jätnud. Hetkel on ta kahenädalasel tööpraktikal ukselt-uksele müügimehena, pakkudes kinnisvaramaakleri teenust. Nathani ema Sharoni sõnul oli poiss väga löödud, kui iga tööotsimise vastus oli, et nii noortele ei anta tööd. Veel rääkis ema, et on poja ettevõtlikkuse üle väga uhke, eelkõige kuna nooruk teenib raha legaalsel viisil, mitte ei müü drooge.

