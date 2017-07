Slaavi nukkude galerii: skandaalse saate "Eksid rannal" naisosalejate kuumad kehad - üks võltsim kui teine

Julia Danchenko

Alates 17. eluaastast on Julia töötanud modellina Hiinas. Ta on väga enesekindel. Tema elu eesmärk on abielluda ning sünnitada tütar. Suhted peavad käima tema reeglite järgi. Olles olnud koos endise sportlasega, olid nad üks ilusaim paar linnas. Kuid mees valis karjääri ning Julia lõpetas suhte ära.

"Eksid rannal" osaline / Instagram

Anastassia Rublenko

23-aastane tark blondiin. Anastassia on jõudnud abielluda, poja sünnitada, kõikides meestes pettuda ning lahutada. Tema lemmikuks fraasiks on „Kõik mehed on sead“. Ta on palju pidanud läbi elama - ebaõnnestunud abielu, petmine ja väärkohtlemine oma mehe poolt.

"Eksid rannal" osaline / Instagram

Jekaterina Varich

29-aastane fitness-treener, kes armastab sporti ja on Euroopa tšempion bikiini fitness kategoorias. Tal on meditsiinilne kõrgharidus ja töötab kosmeetikuna oma ilukliinikus. Armastab lapsi ja loomi, samuti ka sporti ja seksimist aknalaual. Jekaterina on väga armukade ja tugeva iseloomuga.

"Eksid rannal" osaline / Instagram

Jelizaveta Vdovina

Jekaterina pühendas end 10 aastat seltskonnatantsule ja 2 aastat on töötanud modellina Jaapanis. Tahab olla ideaalne, sellepärast teeb ka iluoperatsioone.

"Eksid rannal" osaline / Instagram

Alissa Balashova

Tänu oma õmmeldud kleidile, mis kogus sotsiaalmeedias kuulsust, on tal St. Peterburis oma riietebränd. Tema ärireegel: „Pesu on seksimiseks, minu kleite kantakse ilma pesuta“. Ta on enesekindel, muutlik ning mitmekülgne.

"Eksid rannal" osaline / Instagram

Jelena Sprõgina

Alates 13-aastaselt töötas ülemaailmse modellina. Hetkel töötab skaudina ja otsib uusi modelle. Ta ei ole konfliktne ning tihtipeale kuuleb enda kohta väljendit „naine-kosmos“! Tuli saatesse, et oma eksmees Boriss tagasi saada.

"Eksid rannal" osaline / Insatgram

Nadezda Prihodko

Tema kehal on kõigest 9 tätoveeringut, kuid need on nii suured ja silmapaistvad, et kõik tunnevad ilusa brüneti ära. Ta unistab oma tattoo-salongi avamisest. Tema lemmikuks värviks on must. Tema elumoto: „Parem saata p**** esimesena, kui oodata, et keegi sind saadab“. Instagramis jääb ta oma stiiliga kahtlemata silma ja tal on üle 300 000 jälgija.