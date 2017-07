Briti politsei jättis kanepipõllule südamliku sõnumi

BBC teatel oli politseil kahju, et neil ei õnnestunud kanepikasvatajat kohata.

Politseinike sõnum oli järgmine: «Ooops! Sorry we missed each other, but feel free to call me on 101 so we can discuss a deal. Lots of love, TVP xx» (Ups! Kahjuks ei õnnestunud meil kohtuda, kuid sa saad meile helistada numbril 101 ja me saame vestelda. Armastusega Thames Valley politsei).

Briti Thames Valley politsei poolt jäetud sõnum kanepikasvatajale / Twitter.com

Politseinikud selgitasid Twitteris hashtagi all "#WeveGotManners, et nad jätsid sõnumi, kuna nad ei ole ebaviisakad. Lisaks postitati kanepipõllust ja sõnumist fotod.

Politsei teatel tõmmatakse kanepitaimed üles, transporditakse ära ja hävitatakse.

Juhtumiga seoses ei ole veel kedagi arreteeritud.