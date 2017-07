Trump avaldas ennastülistava pildiseeria, Twitter lajatas tagasi

Trumpi kahe minuti pikkusel videol on näha fotoseeriat, milles USA president on näiteks koos Saksamaa kantsleri Angela Merkeli ja Kanada peaminister Justin Trudeau’ga. Osadel fotodel on Trumpi tütar Ivanka, kes kõneleb Merkeliga ja räägib mikrofoni, USA esileedi Melania Trump on oma mehe läheduses teda toetades.

USA president Donald Trump ja Saksa kantsler Angela Merkel / Ryan Remiorz/The Canadian Press/PA Images/Scanpix

USA president Donald Trump ja Kanada peaminister Justin Trudeau / Ryan Remiorz/AP/Scanpix

Angela Merkel (seljaga) ja Ivanka Trump / POOL/REUTERS/Scanpix

Ivanka Trump / Michael Sohn/AP/Scanpix

Twitteri kasutajatele ei jäänud see Trumpi eneseupitamine tähele panemata ja USA presidenti pilatakse sotsiaalmeedias taas «täie rauaga».

Trumpi fännid kiitsid nimetatud videot, kuid kriitikute arvates on sellel olevad pildid nagu kooli lõpupeost.

«Mida paganat see veel on? Kas Ivanka leidis mingi iMovie või midagi sarnast,» teatas Twitteri kasutaja.

Veel lisati pilte, millel Trump on Hamburgis nõupidamislaua ääres üksinda, näol tüdinud ja väsinud ilme.

«Trump, sa vist unistasid sellised pildid,» teatas veel üks tviit.

Donald Trump / SAUL LOEB/AFP/Scanpix

Donald Trump / CARLOS BARRIA/REUTERS/Scanpix

G20 kohtumine leidis Hamburgis aset 7. – 8. juulini.

1999. aastal asutatud G-20 (The Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors — Kahekümne Rahandusministri ja Keskpangajuhi Grupp) kuuluvad tööstusriigid ja areneva majandusega riigid. See foorum asutati maailmamajanduse ja rahanduse kriiside lahendamiseks.