Briti mees sünnitas tütre: ta on täiuslik!

21-aastane Cross rasestus tänu spermadoonorile, ehkki ta oli pärast soovahetust meheks saanud, vahendab The Independent.

Perekond kinnitas, et Crossi tütar Trinity-Leigh sündis 16. juunil, millega sai Crossist esimene Briti mees, kes on sünnitanud.

«Ta on igas mõttes täiuslik,» ütles Cross. Nüüd soovib ta soovahetuse lõpuni viia ning eemaldada rinnad ja munasarjad.

Cross soovis oma munarakud külmutada, kuid kuna tervishoiuamet sellest keeldus, leidis ta Facebookist anonüümse doonori ja pani soovahetuse pausile.

«Bioloogilise lapse saamine on minu jaoks alati tähtis olnud. Ma olen alati lapsi tahtnud,» ütles ta.

Cross sai pärast raseduse avalikukstulekut tapmisähvardusi.

«Olen kogenud häid reaktsioone ja väga halbu reaktsioone. Paljud inimesed ei mõista seda olukorda. Tahan, et nad mõistaksid, et on olemas hulk minusuguseid inimesi, kes vajavad abi, kuid kellel pole kedagi, kes neid toetaks,» nentis Cross.