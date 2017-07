Tragöödia Hispaanias: akrobaat kukkus surnuks tuhandete inimeste silme all

42-aastane Pedro Aunión Monroy esines reedel Madriidis Mad Cool Festivalil, kui ta kukkus umbes 30 meetri kõrguselt alla, kirjutab The Independent. Hispaanlane, kes paistis kandvat turvarakmeid, esines kraana küljes rippunud kastis.

Festivalilised jälgisid õudusega, kuidas mees korraks ripplava all kõlkus ning seejärel alla kukkus.

We just got off stage at Mad Cool Festival to disturbing news. A very brave artist named Pedro lost his life tonight in a tragic accident

Ürituse korraldajad vabandasid õnnetuse pärast, kuid lisasid, et festival jätkub «turvakaalutluste» tõttu, mida paljud kohalolnud kohatuks pidasid.

Monroy oli kogenud tantsija ja akrobaat ning ta oli Inglismaal Brightonis asuva spordimassaaži ja nõelravistuudio omanik.

Kohutav õnnetus leidis aset vaid mõned hetked enne seda, kui lavale pidi astuma peaesineja Green Day. Korraldajad otsustasid esinemist mitte ära jätta. Bänd kirjutas hiljem sotsiaalmeedias, et neile enne esinemist õnnetusest ei räägitud.

Õnnetust nägi pealt umbes 35 000 inimest.

Just came out of Mad Cool to the news that an acrobat died before Green Day. Surprised the festival didn't say anything or inform the band.