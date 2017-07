Autš! Jeremy Renner murdis filmivõtetel mõlemad käed

Näitleja rääkis reedel Karlovy Vary filmifestivalil, et tema paremas küünarnukis on mõra ja samuti vasakus randmes.

46-aastane staar ei täpsustanud, millise filmi võtetel õnnetus juhtus, kuid kinnitas, et ta jätkab tööd linateoses «Avengers: Infinity War».

«See ei takista asju, mis mul vaja teha on. Olen kiire paraneja ja teen kõike, et veelgi kiiremini paraneda. Ma filmisin komöödiat, milles oli paar kaskadööritrikki. Vigastus ei mõjuta mu tööd, vaid seda, kuidas ma hommikul end riidesse panen - ma ei saa kingapaelu siduda. Kui see välja arvata, tulen enam-vähem toime. Paranen kindlasti enne, kui «Avengeri» võtted jälle pihta hakkavad,» seletas Renner.