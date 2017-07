Galerii: Hurts tõmbas rahva kaasa esimesest taktist

Hurts esines Õllesummeril esimest korda 2014. aastal ja ka seekord suutsid nad laulukaarealuse täita

Hurts / Raimond Roopärg

HURTSil on välja tulnud kolm stuudioalbumit: «Happiness», «Exile» ja «Surrender», mis on kõik edetabelite tipud vallutanud. Alates 2010. aastast, mil Hurts sisenes UK albumitabelisse, on bändi albumeid müüdud enam 1,2 miljonit, singleid enam kui 3 miljonit ning väljamüüdud tuuridele enam kui veerand miljonit piletit.

Hurts / Raimond Roopärg

Muusikatööstusele lähedalseisvad isikud vihjavad, et suvel on bändilt oodata ka uut albumit, nii et on lootust uutele raadiohittidele.