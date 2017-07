Kreatsionistist geoloog tahab kivide abil tõestada, et piiblis kirjeldatud veeuputus leidis aset

USA keskkonnaministeerium ei andnud Snellingile Suurest kanjonist kivimiproovide võtmiseks luba ning ta andis USA keskkonnaministeeriumi ja Suure kanjoni rahvuspargi kohtusse, edastab The Guardian.

USA meedia teatas nüüd, et Suure kanjoni rahvuspargi juhid lubavad geoloogil kivimiproove võtta kui ta loobub nende kohtusse kaebamisest.

Austraalia Sydney ülikoolist 1982. aastal geoloogias doktorikraadi saanud Snelling on kristliku teadukeskuse Answers in Genesis juht. Selle keskuse töötajad usuvad, et piibliks kirja pandu leidis kunagi aset.

Snelling kaebas USA keskkonnaministeeriumi kohtusse mais teatega, et teda diskrimineeritakse religioossel pinnal, kuna ei lubata võtta Suurest kanjonist 50 – 60 rusikasuurust kivimiproovi.

Austraallase advokaatide sõnul rikkus USA keskkonnaministeerium ja Suure kanjoni rahvuspark president Donald Trumpi poolt kinnitatud religioosse vabaduse seadust. Snellingi sõnul ütlesid USA võimud ta palvele ei, kuna nad ei pea kivimite abil tõestust teaduslikuks.

Sydney ülikooli teadlase Gilles Brocardi teatel on olemas tõendid, et kunagi leidsid meie planeedil aset suured geoloogilised protsessid ja neid ei ole vaja läbi piiblilugude tõestada.

«Suurest kanjonist võetud kivide abil ei saa midagi tõestada, need ei tõesta katastroofi,» nentis teadlane.

Brocard lisas, et Suure kanjoni kivimite varasem uuring näitas, et see kanjon on miljonite aastate vanune, meie planeedi vanus on 4,45 - 4,47 miljardit aastat.

«Varasemalt oli vaidlusi selle üle, et kui vana Suur kanjon on. 20 aastat tagasi arvati, et 20 miljoni aasta vanune, hiljem arvati, et see tekkis viie miljoni aasta eest. Snellingi teooria kohaselt tekkis see umbes 20 000 aastat tagasi,» lausus Brocard.

Organisatsioon Answers in Genesis, mis lasi ehitada Kentuckysse Williamstowni Noa laeva, usub piibli üleujutuselugu.

Brocardi arvates üritab Snelling tõestada, et Suur kanjon ja teised sarnased loodusobjektid ei tekkinud pika aja jooksul geoloogiliste protsesside tõttu, vaid kiiresti suure veemassi tõttu.

Snellingu teatel on ta veendunud, et kivimitõendid näitavad suurt veeuputust ja ta kavatseb oma uurimistulemused avalikustada.

«Austraalia aborigeenidel on mitmeid lugusid suurest veeuputusest. Samasuguseid legende on ka Hiinas. Arvan, et piiblel on jumala poolt meile antud ajalookronoloogia ja see mis piiblis kirjas on, leidis kunagi aset,» selgitas kreatsionistist Snelling.

Suur kanjon (inglise keeles Grand Canyon) on Colorado jõe uuristatud kanjon USAs Arizona osariigis, mis tekkis umbes 5 - 6 miljonit aastat tagasi.

Kanjon on 446 kilomeetrit pikk, kuni 29 kilomeetrit lai ja kuni 1857 meetrit sügav.

Esimeses Moosese raamatus on lugu Noast, kes sai jumalalt teada, et tuleb veeuputus ja ta peab ehitama suure laeva, kuhu mahuvad nii tema ja ta pere, kuid ka igast linnu- ja looomaliigist üks paar. Saabus veeuputus, laev ulpis lainetel 50 päeva ning lõpuks jäi pärast vee alanemist pidama Ararati mäe tippu. Veemassid hävitasid kõik elava, kuid Noa laeval olnud jäid ellu.