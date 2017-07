Inim-Ken võib ninast ilma jääda: hakkan kohe nutma!

33-aastane Alves, kes on läbinud üle 50 iluoperatsiooni, on jäädavalt kahjustanud oma nina, selgub saates «Botched».

«Tema sõõrmed on nii väikesed, et ta ei saa hingata. See on üks hirmsamatest juhtumitest, mida oma karjääri jooksul näinud olen,» tunnistas dr Paul Nassif.

«Probleemiks on see, mida meie nimetame «pehme koe ümbrikuks». Pärast aasta jooksul tehtu kolme operatsiooni oled hävitanud oma koestiku. Nahk on täiesti läbi,» sõnas arst. «Kui me seda ei paranda, muutub su nina ühel hetkel mustaks ja kukub küljest.»

«Ma tahaks nutta, kuid hoian end tagasi. Ma olen väga mures,» tunnistas Alves. «Pärast viimast ninaoperatsiooni oli mu nina täiuslik! Mu sõpradel pole sellist probleemi tekkinud. Mina olin see, kellel ei vedanud. Ma küsin endalt pidevalt, et miks just mina...»

Alves rääkis tänavu veebruaris ajakirjale People, et ta on teinud 51 iluoperatsiooni ja 105 muud iluprotseduuri, mis on kokku maksma läinud 465 000 dollarit.

Rodrigo Alves ehk Inim-Ken / Scanpix

Rodrigo Alves ehk Inim-Ken / Scanpix

Rodrigo Alves ehk Inim-Ken / Scanpix

Rodrigo Alves ehk Inim-Ken / Scanpix