Pildid: kehakeel paljastab, kellega Merkel on sõber ja kellega mitte

Meedia jälgis tähelepanelikult Merkeli ja teiste poliitikute kehakeelt, žeste ja ilmeid, kuna need räägivad inimsuhete kohta palju.

Osad riigijuhid said Merkelilt suudluse põsele, osad aga külma pilgu.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker on Angela Merkeli sõber, sellel viitas musi põsele, kallistus ja sõbralik sõnavahetus. Samuti sai Merkelilt sooja vastuvõtu osaliseks Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk. Sama kehtib ka Hollandi peaministri Mark Rutte ja Saudi Araabia riigiministri Ibrahim Abdulaziz Al-Assafi kohta.

Angela Merkel ja Jean-Claude Juncker / John Macdougall/AP

Angela Merkel ja Donald Tusk / KAI PFAFFENBACH/REUTERS/Scanpix

Angela Merkel ja Mark Rutte / KAI PFAFFENBACH/REUTERS/Scanpix

Angela Merkel ja Ibrahim Abdulaziz Al-Assafi / KAI PFAFFENBACH/REUTERS/Scanpix

Merkel peab Norra peaministrit Erna Solbergi hingesugulaseks ning kaks naist tervitasid nagu vanad sõbrad.

Angela Merkel ja Erna Solberg / KAI PFAFFENBACH/REUTERS/Scanpix

Venemaa president Vladimir Putin ei ole Merkeli «suur sõber», kuid mõlemad riigipead jäid diplomaatiliseks ja mingil hetkel isegi naeratasid.

Angela Merkel ja Vladimir Putin / KAI PFAFFENBACH/REUTERS/Scanpix

Samas Kanada peaministri Justin Trudeau ja Merkeli kohtumine oli soe, sõbralik ja siiras. Samasugune oli Merkeli ja Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni kohtumine, nad viskasid nalja.

Angela Merkel ja Justin Trudeau / KAI PFAFFENBACH/REUTERS/Scanpix

Angela Merkel ja Emmanuel Macron / KAI PFAFFENBACH/REUTERS/Scanpix

USA presidendi Donald Trumpi ja Angela Merkeli kohtumine oli nii ja naa ehk mitte just kõige rõõmsam.

Angela Merkel ja Donald Trump / KAI PFAFFENBACH/REUTERS/Scanpix

Angela Merkel ja Donald Trump / KAI PFAFFENBACH/REUTERS/Scanpix

Kõige külmemalt suhtus Merkel Türgi presidenti Recep Tayyip Erdoğani ja see on ka mõistetav, sest kahe riigi suhted on pikka aega pingelised olnud.

Merkel on kritiseerinud Türgit, et see riik ei takista põgenikevoolu Euroopasse.

Angela Merkel ja Recep Tayyip Erdoğan / KAI PFAFFENBACH/REUTERS/Scanpix

1999. aastal asutatud G-20 (The Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors — Kahekümne Rahandusministri ja Keskpangajuhi Grupp) kuuluvad Argentina, Austraalia, Brasiilia, Euroopa Liit, Hiina, India, Indoneesia, Itaalia, Jaapan, Kanada, Lõuna-Aafrika Vabariik, Lõuna-Korea, Mehhiko, Prantsusmaa, Saksamaa, Saudi Araabia, Türgi, Suurbritannia, USA ja Venemaa.