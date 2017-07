Nahaalsus Eesti disainimaastikul: New Vintage By Krissi loomingu varas ei võta vastutust

Disaineri äratuntavat nišši on proovinud oma toodete kasuks mängida kopeerijad, kes on müünud nii internetis kui ka butiikides Krissi omadega eksitavalt sarnaseid tooteid. Krissile ei tähenda see ainult seda, et tal toote pealt raha teenimata jääb, vaid ka seda, et tema toote mainet kahjustab koopiate halb kvaliteet.

Üleval: New Vintage by Kriss, all: Greenika / Kodulehed: nvbyk ja krunnibutiik.ee

Eglite edulugu sai alguse 2012. aastal kui ta FIEna vääriskivist nahkripatsiga käevõrudega turule tuli. New Vintage By Krissi ehted on müügiartikliks kõikides Eesti disainipoodides välja arvatud butiigis Krunnipea – seal on müügil brändi Greenika käevõrud, mille detailid Vintage’i seeria «Time To Rock’iga» väidetavalt sarnased on.

Kriss Eglite räägib Postimehele, et kopeerijaid on New Vintage by Krissi tegevusajal ette tulnud: «Tänaseks on kõik avastatud kopeerijad pärast meie advokaadi ühendust võtmist oma tooted müügilt eemaldanud. Kahjuks täna, kes ainsana kopeerimist ega mingit toodete sarnasust ei tunnista, on Greenika.»

Krissi sõnul tegutsevad kopeerijad julmalt. «Meile on toodud tooteid parandusse ning on selgunud, et tegu ei olegi meie tehtud ehtega, vaid koopiaga – neid müüakse alati odavamalt.» Kui New Vintage by Krisi vääriskivi nahkripatsiga käevõrud algavad kuuekümnest eurost, siis kopeerijate hinnad algavad kolmekümnest. Eglite muidugi nendib naljaga, et kopeerimist ta oma hingerahu säilitamiseks võtab kui komplimenti. «Sarnaselt meiga, olid Greenika karbid isegi musta värvi, kuid pärast faktile tähelepanu pööramist, muudeti need kiiresti pruuni vastu,» räägib Kris ja imestab, et butiigi omanik ja disainer kopeerimist siiani täielikult eitab. «Disanikaitse all on meie nahk-käevõrud ehk nahkripatsi asemel kasutab Greenika muud materjali.» Kuid sarnaseks elemendiks on poolvääriskivi, mis ripatsi keskel on.

Postimees võttis ühendust ka omanimelise brändi Greenika omanikuga, kes keeldus seda teemat kommenteerimast.

Kopeerijatest soovitab Kris teada anda ning toote ja brändi kaitsmiseks on firmal palgatud advokaat.