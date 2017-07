Top 6: kõige rassistlikumate ütlustega «säranud» eestlast!

Peeter Võsa - tema kuulsaim rassistlik mõttekäik oli saates «Politseikroonika». kus Võsa nimetas Kentmanni tänaval USA saatkonna ees osalenud meeleavaldajaid asotsiaalsetest peredest pärit olevateks prostituutideks ja narkomaanideks. Võsa sõnad olid järgmised: «Kui meeleavaldajate keelelist ja kultuurilist tausta uurida, tekib vähemasti minul küsimus, et kus nende noorte vanaisad olid 45. aastal, kui Eesti Vabariik annekteeriti - miks need ätid siis viltide välkudes Punasel väljakul rahutantse ei vihtunud, vaid nartse ja sibulaid seljakotti pakkisid ja ootasid, millal rong nad steppidest Läänemere kallastele toob.» See «julge» lause andis põhjuse kriminaalasja algatamiseks.



Kristiina Ojuland - poliitik tegi paar aastat tagasi vihase postituse sotsiaalmeedias, milles kutsus üles kaardistama inimesi, kes on alustanud Eesti «mahamüümist» moslemitele.

Kristiina üleskutse oli järgmine: «Seoses soovimatute immigrantidega-eestimaalased! Hakkame koos kaardistama nimeliselt inimesi, kes on juba alustanud Eestimaa mahamüümist moslemitele ja neegritele.»



Hannes Võrno - nimetas sotsiaalmeedias immigrante «metslasteks» ja «murjaniteks». Hiljem lükkas mees selle väite ümber selgitades, et Facebookis kasutatakse kõiksugust keelepruuki: «Ma ei kasuta seda ametlikult kaitseväelasena, vaid see on mu isiklik konto. Võin oma sõprade keskel jagada sellist infot nagu ma tahan ja kui nemad seda laiali jagavad, siis on see nende küsimus.» selgitas Võrno.



Martin Helme - Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhatuse liige Martin Helme avaldas Tallinna TV saates «Vaba mõtte klubi» arvamust, et Eesti immigratsioonipoliitikas peaks kehtima reegel «kui on must, näita ust».



Maria Kaljuste - Poliitik ja äridaam on postitanud aasta tagasi sotsiaalmeediasse loetelu põhjustest, miks tema on rasssist. Lugege proua Kaljuste mõtteid siit:



«Ma Olen Rassist – ma ei tahaks küll võtta endale nii jubedat ja pahakspandavat tiitlit aga ma pean.

Miks ma olen rassist. Kohe algatuseks võin öelda vähemalt neli raskendavat põhjust.

Olen rassist sest:

1. Armastan oma kodumaad, inimesi ja kultuuri. Eestlaste ausust ja koduse Saaremaa turvalisust. Siin võib endiselt jätta autole võtmed ette poodi minnes.

2. Pean radikaalset islamiusku ohtlikuks kogu Euroopa arengule ja kultuurile. Ma ei taha et seda kuulutatakse siin, ma arvan et see ei sobi siia ja et on häbematu meie maal tõsta ülemaks oma sissetoodu ...

3) Mulle meeldib Eesti lipp ja selle sinimustvalge värv, meie neli aastaaega, külmad talved, kevadine imeline ärkamine ja lühike suvi ka värviline sügis ja vihm. Mulle meeldivad rukkililled ja ka lõvidega vapp ja inimesed kes ei pea homosid normaalseks ei tekita minus okserefleksi kuigi kuuldavasti peaks.

4) Pean feminatsliku mõttemaailma ja kultuurimarksismi isamaale äärmiselt ohtlikuks ja kahjulikuks mõttemaailmaks.

Võrdlen seda äraandmise ja kommunismiga. Mariannemikkod , Ossinovskid ja Svenmikserid on selle usu tüüpilised esindajad.. Nad ajavad mulle judinad peale.

Ma pooldan Eesti maaelu, armastan sealiha, harrastan naturaalmajandust ja sularahaga arveldamist. Ma armastan meie metsi, vett, umbrohtu ja raudteed, mul ei ole ükskõik mis värvi on enamus Eestlastest lauljad meie laulupidudel peale aastat 2020.