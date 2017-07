Blac Chyna ei taha Rob Kardashianilt raha, vaid rahu

Probleemsele paarile lähedased allikad rääkisid TMZ-le, et Rob lõpetas Chyna üüri maksmise. Lisaks võttis mees tagasi oma kaks autot ja juveelid. See aga ei morjenda Chynat üldse, vaid ta ongi valmis renti ja muid kulusid ise maksma. Chyna on nimelt viimasel ajal hästi teenima hakanud - sisse toovad nii reality-saade kui erinevad ülesastumised.

Chyna ei plaani ka kohtusse lapsetoetust välja nõudma minna. Rob soovib last ise kasvatada ja Chyna sellele takistust ei paista tegevat. Ka Chyna esimest last kasvatab peamiselt tolle isa, räppar Tyga.

Rob Kardashian / Scanpix

Kohtusse raha nõudma minna ei taha kumbki osapool, sest nad teavad väga hästi, et neil mõlemal on probleeme. Kohtus võivad need aga kummalegi halva tulemuse tuua.