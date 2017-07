Video: Indoneesias abiellus 16-aastane noormees 71-aastase naisega

55 aasta pikkuse vanusevahega paari suhe sai alguse sellest, et noormees hoolitses naabruses elava eaka naise eest kui naine põdes malaariat, edastab The Independent.

16-aastane Selamet Riyadi ja 71-aastane Rohaya Binti Kiagus Muhammad Jakfar elavad Sumatral Karang Endahis, mille võimuesindajad kinnitasid, et nad andsid neile abiellumiseks loa. Indoneesia seaduse järgi saavad mehed seal abielluda alates 19. eluaastast.

«Selamet on abiellumiseks liiga noor, kuid me andsime neile võimaluse abielluda, kuna nad ähvardasid enesetapuga. Kuna paari vanusevahe on suur, siis peeti pulmapidu vaikselt,» teatas külavanem Cik Ani.

16-aastane Selamet Riyadi ja 71-aastane Rohaya Binti Kiagus Muhammad Jakfar / Kuvatõmmis/Youtube

Selameti isa suri mitu aastat tagasi ja ema ei hoolitsenud tema eest, kuna abiellus uuesti ja lõi uue perekonna.

Noormehe eakas pruut on olnud varem kaks korda abielus ja tal on lapsi, kes on poiss-peigmehest vanemad.

Suure vanusevahega paar abiellus möödunud nädalalõpul ning neist said kuulsused, kui video pulmast jõudis sotsiaalmeediasse.

Indoneesia sotsiaalminister Khofifah Tegistha Indar Parawansa kritiseeris seda abielu rõhutades, et peigmees on alaealine.

«Saime andmed selle paari abiellumise kohta, samas ei ole see osaliselt ametlik abielu, kuna seda ei saa registreerida religiooniametis, kuna peigmees on alaealine,» selgitas minister.

Indoneesia seaduse järgi peab naine abielludes olema vähemalt 16-aastane ja mees 19-aastane, kuid erijuhtudel on võimalik abielluda ka nooremana, kui vanemad nõutavad religiooniametilt loa.

Indoneesia on islamiriik, umbes 90 protsenti elanikest on moslemid.