Anne Veesaart köitvatel meestel peab olema see...

Kui Annelt küsitakse, millised mehed teda enim on elus lummanud vastab näitlejanna: Mulle meeldivad «pahad poisid», no midagi pole teha. Kuigi nendega on huvitav, on nendega väga raske elada. Kui ikka mehe üle valitseb miski muu kui tema ise, viib see lõpuks niisuguse kaoseni...» räägib Anne, kelle elu on viinud kokku mitme värvika mehega nagu näitleja Raivo Trassi, kursusekaaslase Arvo Kukumäe ja abikaasa Talvo Pabotiga.

Viimane kooselu oli Annel Rakvere teatri näitleja Erik Ruusiga, kellega õnnehetkede jagamine jäi üürikeseks, kuna suhtesse tekkis Anne sõbranna, kes olevat Eriku ära võrgutanud.