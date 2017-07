Mees tõestas DNA abil, et ta on laulja Julio Iglesiase poeg

40-aastast Javier Sánchezit esindava Sevilla advokaadi Fernando Osuna teatel näitas DNA 99,99 protsendilist geneetilist sarnasust, edastab BBC.

Kuulsa laulja DNAd saadi USAs Miamis olevatel asjadelt, mida Iglesias kunagi kasutas.

Julio Iglesias / Christian Palma/AP/Scanpix

Sánchezi ema on portugallannast tantsija Maria Edite Santos, kellel oli Julio Iglesiasega suhe. Iglesias seda suhet ega abieluvälise poja olemasolu kommenteerinud.

73-aastasel tuntud muusikul on kaheksa ametlikku last, kelle seas on ka popstaar Enrique Inglesias.

Julio Iglesias ja ta poeg Enrique Iglesias (paremal) / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Hispaania meedia teatel on Valencias elav Sánchez üritanud ligi 30 aastat tõestada, et ta on popstaar Julio Iglesiase poeg ning kui seda kinnitatakse, siis saab temast staarlaulja üheksa laps.

Julio Iglesiasel on kolm last oma esimese naise Isabel Preysleriga ja viis last teise abikaasa Miranda Rijnsburgeriga.

1992. aastal langetas Hispaania kohus otsuse Sánchezi kasuks, kuulutades et Iglesias on tema isa, kuid Julio Iglesias vaidlustas selle otsuse ja sai võidu. Samuti keeldus ta andmast oma DNAd.

Hispaania seaduse järgi on kodanikel kahtluse korral õigus kasutada DNA-testi vanemluse kindlaks tegemiseks.

Javier Sánchezit esindav advokaat Fernando Osuna on spetsialiseerunud vanemluse kindlasktegemise juhtumitele.

2016. aastal tõestas see advokaat, et härjavõitleja Manuel Díaz on 1960. aastate kuulsa härjavõitleja Manuel Benítezi, hüüdnimega El Cordobés, poeg.