Näpuvurri hullus jätkub: spinneritele on loodud laul!

Lapsed, noored ja isegi täiskasvanud üle maailma on pöördes spinneritest ehk näpuvurridest. Kuigi algselt loodi mänguasi autistlike ja hüperaktiivsete laste raviks, ei tegid teadlased maikuus kindlaks, et ei ole konkreetseid tõendeid, et näpuvurr aitaks leevendada käitumishäireid. Näpuvurri vale kasutamine on nii mõnegi lapse ja nooruki saatnud haiglasse. Osades Ameerika ja Inglismaa koolides on spinnerid õppetöö segamise pärast juba keelatud.