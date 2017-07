Nõuab hüvitist? Skandaalne Anna-Maria Galojan taas rahadega sehkendamas

Ajalehed The Sun ja The Daily Mail kirjutasid eelmisel suvel, et restoran Gastro andis Playboy endise kaanetüdruku Anna-Maria Galojani kohtusse, sest ta solvas purjuspäi nende töötajat ja lubas endale tema aadressil rassistlikke väljaütlemisi. Olukorda lahendti Camberwelli kohtus, kus naine eitas kõiki süüdistusi. Kuna eelistungist asi kohtusse ei läinud, vabandas prokuratuur ja hetkel käivad Anna-Maria advokaatide ja The Daily Maili ning The Sun´i vahel läbirääkimised õiglase kompensatsiooni osas, kuna avaldasid laimu, vahendab Kroonika.