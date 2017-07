Kuuba rajab «armuhotellid», et vähendada avalikes kohtades seksimist

Võimud selgitasid, et kuubalased on harjunud seksima avalikes kohtades nagu pargid, rohealad ja rannaalad, eriti aga Havanna Maleconi kaldapealne, kuid see on ebaeetiline ja häiriv, edastab foxnews.com.

Suudelev paar Havannas / ALEXANDRE MENEGHINI/REUTERS/SCANPIX

«Seksihotell» kannab hispaania keeles nime «posada» ja kolm tunni rendihind on 6,50 dollarit. Hotellitoas on voodi, külmkapp ja konditsioneer.

Väljas seksimise põhjuseks peetakse liiga kitsaid elamistingimusi. Kuubas on tavaline, et väikese majas või korteris elab mitu põlvkonda koos.

Kuuba Havanna / ALEXANDRE MENEGHINI/REUTERS/SCANPIX

Kuubal oli ka varem niinimetatud seksihotelle, kuid USA poolt Kuubale kehtestatud majandussanktsioonide ja looduskatastroofide tõttu lõpetasid need 1990. aastatel tegevuse.

Kuuba Havanna Maleconi kaldapealne / ALEXANDRE MENEGHINI/REUTERS/SCANPIX

Esimese sellise uue hotelli rajab firma Provincial Housing Company ja see Havannas asuv 16 toaga hotell kannab nime Hotel Vento. Võimude sõnul ühest «seksihotellist» ei piisa, vaid neid peaks minimaalselt olema viis.

«Armu- või seksihotelli» algne idee on pärit Jaapanist, kus samuti elatakse kitsaste oludes ja paaridel on raske leida paika, kus rahus seksida. Kesk- ja Lõuna-Ameerikasse jõudis see hotellikontseptsioon 1980. aastatel.