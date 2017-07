Video: Poola esileedi läks meelega Trumpist mööda?

BBC poolt esmaavaldatud videol on näha, et Donald Trump kätleb esmalt Poola presidenti ja siis tahab Poola esileedit kätelda, kuid Kornhauser-Duda ulatab oma käe hoopis Melania Trumpile, jättes USA presidendi käe rippuma ja tekitades temas hämmingut.

USA esileedi Melania Trump, USA president Donald Trump, Poola president Andrzej Duda ja Poola esileedi Agata Kornhauser-Duda / KRZYSZTOF BURSKI/imago/newspix/Scanpix

Lõpuks saavad ka Kornhauser-Duda ja Donald Trump käteldud.

Poola meedias ja sotsiaalmeedias küsiti, et kas nende esileedi läks meelega USA presidendist mööda. Samuti arvati seda, et USA president on nende esileedi jaoks nii «võigas», et Kornhauser-Duda lükkas temaga kätlemist edasi.

Trump on ka varem kätlemise või kätlemata jätmisega meedias esil olnud. Märtsis leidis Washingtonis aset Donald Trumpi ja Saksa kantsleri Angela Merkeli kohtumine ning Trump keeldus siis Merkelile kätt andmast.

Twitteris kritiseeriti siis, et Trumpil ei ole vist üldse kombeid.

USA president ja ta abikaasa külastasid Poolat enne tänast G20 tippkohtumist Saksamaal Hamburgis.