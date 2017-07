Michael Bublé naine avaldas foto raskest haigusest toibuvast pojast

Michael Bublé 3 aastasel pojal avastati eelmise aasta novembris maksavähk. Väikemees on haigusest paranemas.

Noah alustas keemiaravi vahetult pärast diagnoosi, misjärel isa Michael Bublé tühistas kõik eelseisvad töökohustused ning lubas, et ei laula kuni poeg on taas terve. Aasta alguses teatas pere rõõmusõnumi, et poja raske haigus on kontrolli alla saadud ja on näha paranemismärke.

Hiljuti jagas Michaeli naine, Luisana Lopilato pojast armsat pildi Instagramis.