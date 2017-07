Uus sotsiaalmeediamüsteerium, mis värvi on šortsid, topp ja plätud?

Selle esmapostitajaks on inglanna Rachel Stewart, kes küsib pildi juures, kas asjad on roosad ja valged või türkkiissinised ja hallikad.

Mis värvi on need esemed? / facebook.com

Stewart on veendunud, et pildil olevad esemed on roosad ja valged, kuid suure osa pilti näinute arvates on need asjad türkiissinised ja hallikad.

On ka neid, kes näevad mõlemat värvikombinatsiooni.

Kõige kuulsam värvimüsteeriumi juhtum pärineb 2015. aastast, mil levis peokleidipilt, mille juures küsiti, kas see on valge ja kuldne või sinine ja must.

Mis värvi on kleit? / Kuvatõmmis/Youtube

Ka siis nägid osad pilti näinud ühte ja teised teist ning oli ka neid, kes nägid mõlemat.

Foto-, värvi- ja valgusekspertide teatel sõltub värvide nägemine, milline on valgus, milles foto tehtud on ning ka sellest, kuidas inimene värve näeb.