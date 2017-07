Video: kas vana foto tõestab, et Amelia Earhart langes jaapanlaste kätte?

Ekspertide arvates on see foto tehtud 1937. aastal ja sellel on näha Earharti, edastab The Telegraph.

Foto, millel on väidetavalt Amelia Earhart ja Fred Noonan (heledamad) / Kuvatõmmis/Youtube

USA ametliku versiooni kohaselt hukkusid Amelia Earhart ja ta kaaspiloot Fred Noonan 2. juulil 1937 kui nende lennuk kukkus Vaikses ookeanis asuva Howlandi saare lähedal alla. Earhart teatas enne kadumist, et kütust on vähe ja nähtavus on halb.

Amelia Earhart / Anonymous/AP/Scanpix

Kanal History tegi uue dokumentaalfilmi «Amelia Earhart: The Lost Evidence», milles väidetakse, et arhiivist leitud foto tõendab staarpiloodi langemist jaapanlaste kätte. Jaapanlased pidasid ameeriklasi luurajateks ja võtsid nad vangi.

Filmi kohaselt kukkus Earharti ja Noonani lennuk alla jaapanlaste käes olnud Marshalli saarestiku juures ning USA valitsus oli nende saatusest teadlik, kuid ei teinud midagi, et neid päästa.

Dokumentaalfili teatel näitas krimilabori uuring, et vanal fotol olevate isikute seas on Earhart ja Noonan ning tegemist on autentse fotoga.

Oletatakse, et Earhart ja Noonan on sellel fotol Marshalli saarestiku sadamas. Sellel on näha Jaapani laeva nimega Koshu ja taamal Earharti lennukit.

Vana foto leidis arhiivist USA rahandusministeeriumi endine töötaja Les Kinney, kes on ajaloofänn ja uurinud Earharti saatust aastakümneid.

«Olen kindel, et see pilt näitab Earharti langemist jaapanlaste vangi,» lausus Kinney.

Ekspertide arvates olid Earhart ja Noonan põhimõtteliselt sõjavangid ja Teise maailmasõja esimesed ohvrid.

Amelia Earhart / /©The Image Works / TopFoto/Scanpix

Näotaastamiseksperdi Ken Gibsoni teatel saab inimesi teha kindlaks näiteks soengu ja juustepiiri järgi. Nimetatud fotol on näha kahte inimest, kelle soeng on Earharti ja Noonani omale väga sarnane. Samuti saab inimest tuvastada nina järgi.

Marshalli saarestiku elanike väite kohaselt nägid nad 1937. aastal lennukit alla kukkumas ning kahe inimese vangistamist.

«Arvame, et Earhart ja Noonan viidi laev Koshuga Põhja-Mariaanide saarestiku suurimale saarele Saipanile, kus nad tõenäoliselt surid. Me ei tea, kuidas ja millal Earhart elu kaotas,» sõnas dokumentaalfilmi produtsent Gary Tarpinian.

Jaapani võimude teatel puuduvad neil andmed, et Earhart oleks Jaapani sõjaväelaste poolt vangistatud.

Amelia Earhart (1897 – 1937) on tuntud ka selle poolest, et ta lendas 1932. aastal esimese naisena üksinda üle Atlandi ookeani.

Amelia Earharti lennuk Californiast Oaklandi lennuväljalt õhku tõusmas / Personalities/Scanpix