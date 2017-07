Kas kõik mehed vaatavad pornot?

Hedvig kirjutab kolumnist järgmist: «Mulle on teinud tõtt-öelda haiget väide, uurimus, leppimus, et kõik mehed vaatavad pornot. See tähendab, ka sinu, minu, Meie Mehed. Väidetavalt teevad seda ka pooled naistest, eelistades «pehmet pornot». Mul on pornost oma taju ja ma tunnetan pornotööstuse kriminaalset sisu ning porno vaimu- ja hingelaastavat mõju, mis ei saa mind erutada, sest see pole loomulik. Jah, “info mõttes” võib seda ju mingil ajal vaadata, aga olles teadlik ja jõuda äratundmiseni, et see ei tohi võtta meie oma fantaasiaid, mõjutada meie oma individuaalset seksuaalsust, sensuaalsust. Ning see ei tohiks iial luua pettekujutelmi, et elus nii ongi». Pikemat artiklit saad edasi lugeda siin.