Oh sa imet! Ken Saanist on saanud «šokolaadipoiss»!

Filmi- ja telemees Ken Saan elab alates veebruarikuust abikaasa Arlini ja 6 aastase tütre Lumi Luluga Keenia pealinnas Nairobis. Ken jagas eksootilist portreefotot sotsiaalmeedias, milles on tundmatuseni muutunud. Kas tegemist on vinge grimmiga või on Keenia päike filmimehele nii «külge» jäänud?