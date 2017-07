Eesti üks kuumimaid muusikuid on jälle vaba ja vallaline?

Kallervo Karu, kes on trummar bändides Vaiko Eplik ja Eliit ning Frankie Animal ja Egle Loit, kes töötab modelli ja ajakirjanikuna, jäid esimest korda avalikkuse terava pilgu ette 2014. aastal Raadio 2 Aastahitil. Sellest ajast saadik kaunistasid paari sotsiaalmeedia kontosid armastust täis pildid teineteisest, elust Maltal ja kodumaal.

Kallervo Karu / Instagram/Lugejapilt

Viimased pool aastat on nii Egle kui ka Kallervo pildipagas enesekesksemaks muutunud ning koos jäädvusatud hetked vaat et puuduvad!

Paarile lähedal seisev isik kinnitab Elu24-le, et paari teed on läinud lahku ning Egle on asunud elama üksi Tallinnas.